البراكين الطينية وينابيع المياه الساخنة.. ملاذات الباحثين عن العلاج الطبيعي في أذربيجان

في حلقة جديدة وأخيرة من سلسلة "إكسبلور أذربيجان" تأخذكم يورونيوز في رحلة صحية للاستجمام في تجربة تجمع بين المتعة والمغامرة.

من العاصمة باكو، ينطلق فريقنا لاكتشاف أكثر المناظر الطبيعية غرابة. من المناطق الحارة إلى الباردة. ومن مناطق جرداء إلى غابات خضراء ومن البراكين الطينية إلى الشلالات وينابيع مائية.

في حديقة غوبوستان الوطنية ستجد نفسك محاطا ببراكين من الطين، وهي تقع على بعد ساعة واحدة فقط بالسيارة من باكو.

تعد أذربيجان موطن لأكبر تجمع للبراكين الطينية في العالم، حيث يسجل بها نحو 300 بركان في أنحاء البلاد، وعدد منها موجود في حديقة غوبوستان.

تقول عالمة الجيولوجيا سابينا كازيموفا ليورونيوز إنه "يمكننا أن نجد في أذربيجان جميع أنواع البراكين الطينية. يمكن أن تكون نشطة أو خامدة، تحت الأرض أو تحت الماء وتطلق حمما بشكل نشط".

وتضيف وهي عند أحد البراكين الطينية أنه عندما ينفجر بركان طيني، تنطلق الغازات، كغاز الميثان وثاني أكسيد الكربون والهيدروجين والنيتروجين".

ويتراوح عمق البركان الطيني من 10 إلى 15 كيلومترًا وفق كازيموفا.

ويمكن لزوار هذه البراكين أخذ "حمام طيني" قد يكون مفيدا جدا للبشرة إذ إن الطين البركاني مشبع بأكثر من 90 معدنًا، وهناك عدد كبير من المواد العضوية والأملاح المعدنية والعناصر الكيميائية فيه" حسبما ذكرته كازيموفا ليورونيوز.

ينابيع المياه الساخنة

من غوبوستان اتجه فريق يورونيوز إلى الجنوب شبه الاستوائي لأذربيجان، وبالتحديد في منطقة "إستي سو" في غابة الينابيع الساخنة المورقة.

وتعني إستي سو الماء الساخن حيث يوجد بها الكثير من ينابيع الماء الساخن يمكن للزوار السباحة فيها.

ويقول الله يروف قارداشالي وهو صاحب منتج به ينبوع للمياه الساخنة إن "هذه المياه تحتوي على البوتاسيوم والكالسيوم واليود والبروم وعناصر أخرى.

ويضيف أنه يتم استخدامها للعلاج لأنها يمكن أن يساعد في تقليل التوتر وتقوية العظام وعلاج المفاصل والكلى وشفاء الحروق".

عند تواجدك بهذه الينابيع في الطبيعة الجبلية ستلاحظ بخار الماء الكثيف حولك وذلك لأن المياه تتدفق من الينابيع بحرارة تصل إلى 90 درجة.