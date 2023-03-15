شاهد: درب ميلان.. تعرف على أحد أشهر أسواق التمور في المغرب

يقع السوق الذي يعرف باسم "درب ميلا" أو "درب ميلان" في قلب الدار البيضاء في المغرب، ويعتبر أحد أهم وأشهر أسواق الجملة والتجزئة التي تبيع التمور المغربية والأجنبية على حد سواء بتنوع أشكالها وأصنافها ومذاقها.

ويأتي الآلاف من منتجي وتجار التمور إلى هذا السوق كل عام لبيع وشراء التمور المحلية والمستوردة التي تأتي من تونس والجزائر والإمارات والعراق ودول أخرى منتجة للتمر.

ومع اقتراب شهر رمضان، تنتعش الحركة وتزداد في هذا السوق الذي يقع بحي الفرح في الدار البيضاء.

ويعمل التجار على تقديم جميع أنواع التمور، لكن، ومع اقتراب شهر الصيام، يصبح العرض أحياناً أقل من الطلب، وخصوصا على التمور المغربية، التي عليها إقبال كبير كما يقول أحد التجار.