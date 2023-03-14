طيران الرياض والخطوط الجوية السعودية تقدمان طلبية للحصول على 78 طائرة بوينغ 787 دريملاينر

أعلنت شركة بوينغ المصنّعة للطائرات أن كلّاً من شركة طيران الرياض والخطوط الجوية السعودية قدّمت طلبية للحصول على 39 طائرة من طراز "787 دريملاينر" المخصصة للمسافات الطويلة وطرحتا احتمال شراء 43 طائرة إضافية.

وقالت بوينغ في بيان إن "هذا الاتفاق يندرج في إطار الخطة الاستراتيجية السعودية الأوسع الهادفة إلى تحويل البلاد إلى مركز عالمي للطيران".

وقد تبلغ قيمة الصفقة حوالى 23 مليار دولار، لكن ذلك يعتمد على أي نوع من طراز دريملاينر ستتقاسم الشركتان هذه الطلبية، حيث أن جزء من الطائرات التي طلبتها الخطوط الجوية السعودية سيكون من النوع الأطول للطائرة، أي 10-787، أما طيران الرياض فقرر أن يطلب النوع العادي والأكثر انتشاراً وهو 9-787. إلا أنه من الشائع في هذا القطاع أن تحصل الشركات على خصم عندما تشتري هذا الكم من الطائرات دفعة واحدة.

وحسب البيت الأبيض فإن محركات هذه الطائرات التي طلبتها المملكة سيتم تصنيعها في معامل جنرال إلكتريك الأمريكية، وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن شركة MTU التي مقرها مدينة ميونخ الألمانية تشارك في عمليات الإنتاج هذه. وكان من الممكن في هذا الإطار أن يقع اختيار السعوديين على شركة رولز رويس البريطانية كبديل لإنتاج المحركات.