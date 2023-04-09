شاهد: افتتاح خط جديد للمترو في مدينة اسطنبول التركية

بقلم: يورونيوز

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خط مترو الأنفاق في اسطنبول (باشاك شهير – كايا شهير جام)، الرابط بمستشفى ساكورا سيتي الطبية في منطقة باشاك شهير. وبعد حفل الافتتاح استقل أردوغان المترو من كايا شهير حتى مستشفى ساكورا سيتي.

ويضم الخط الجديد أربع محطات جديدة تضاف إلى البنية التحتية للنقل في إسطنبول، حيث تصل طاقة استيعاب الخط حوالي 70 ألف مسافر في الساعة في اتجاه واحد.

فيما بلغ طول النفق الخاص بخط المترو الجديد أكثر من عشرة كيلومترات، وبلغت مساحة المحطات الأربع الداخلية أكثر من 32 ألف متر مربع. وتقدر حركة نقل المسافرين في اسطنبول إجمالا بنحو 30 مليون مسافر يوميا وفق وزارة النقل التركية.