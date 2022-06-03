شاهد: سكان مدينة ميليتوبول الأوكرانية يتقدمون للحصول على جواز السفر الروسي

أفاد التلفزيون الرسمي الروسي الجمعة، أن 3000 من سكان مدينة ميليتوبول الواقعة في منطقة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية الروسية في غضون أيام قليلة، بعد أن أعلنت الإدارة الموالية لموسكو في زابوريجيا قبل أيام أنها ستسمح للمدنيين بالتقدم للحصول على جواز سفر روسي عبر "إجراء مبسط"،

وذكر تلفزيون "آر يو آر تي آر" الروسي الحكومي، أن مئات الطلبات تقدم يوميا وأنه لم يتسن للموظفين معالجتها جميعا نظرا لكثرتها.

وفي حديث مع التلفزيون الرسمي، قال سيرغي وهو موظف يعمل في مركز تقديم الطلبات الذي تم افتتاحه مؤخرا في المدينة، إن زملاءه بالكاد وجدوا بعض الدقائق للاستراحة.

وأعلنت الإدارة الموالية التي أقامتها موسكو في الأراضي التي تحتلها في منطقة زابوريجيا أنها استولت على أملاك تابعة للدولة الأوكرانية.

وتحتلّ موسكو جزءًا كبيرًا من هذه المنطقة منذ بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، وهي قريبة من منطقة خيرسون التي يسيطر الروس على الأجزاء الأساسية منها.

غير أن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على عاصمة زابوريجيا.

ويسمح الاستيلاء الروسي على ساحل بحر آزوف (خيرسون وزابوريجيا ودونيتسك وميناء ماريوبول) بأن يكون لموسكو جسر بري بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها في العام 2014 والمنطقتين الانفصاليتين المدعومتين منها في شرق أوكرانيا.