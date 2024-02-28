رسالة داخل زجاجة تقطع 2.000 ميل بحري تؤسس لصداقة بين صاحبها ومن عثر عليها

بقلم: Luca Palamara

حينما كان يتجول في مكانه المفضل على الشاطئ جنوب نابولي في إيطاليا، وصلته رسالة لكنها جاءته على الطريقة القديمة، وحتى القديمة جدًا.

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يعشق داريو، الشاب الإيطالي البالغ 38 عاما، البحر، وتربطه به علاقة من نوع خاص لدرجة أنه يتحدث إليه ويعتبره صديقه المفضل.

بعث "هذا الصديق" إلى داريو برسالة داخل زجاجة. هي قصة تشبه الخيال. فصاحب الرسالة طفل يبلغ 11 عامًا، ويعيش في جزر البليار في إسبانيا، يتحدث الطفل في الرسالة عن نفسه وعن هواياته.

التقط داريو الرسالة غير المتوقعة التي قطعت نحو 2.000 ميل بحري، وهو الذي كان ينتظر أن يرد البحر على تساؤلاته، لذلك كان للزجاجة وقع خاص عليه.

يقول الشاب الإيطالي: "أبحث في كثير من الأحيان عن بعض الردود من البحر، وعندما اقرأ رسالة من طفل، أشعر أن البحر أعطاني إجابة قوية."

استطاع داريو التواصل مع والد الطفل بسبب التغطية الإعلامية من الصحف والقنوات التلفزيونية الإسبانية.

شكر الأب الرجل، يقول داريو إن والد الطفل "كان حريصًا أيضًا على أن أن أبقى على تواصل مع الطفل عبر البريد العادي، وأنا أكن احترامًا كبيرًا لطلبه، وأعتقد أيضًا أن هذا هو المعنى الحقيقي للقصة بأكملها."

ويضيف "آمل أن أذهب إلى مايوركا في المستقبل، وأقابله وأصافحه وأخبره قليلاً عن حياتي ومنطقتي، التي ربما تكون مشابهة جدًا للمنطقة التي يسكنها. نفس الألوان ونفس المناظر الطبيعية ونفس البحر."