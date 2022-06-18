تسبب غطاء من الهواء الساخن يمتد من البحر الأبيض المتوسط ​​إلى بحر الشمال في جلب معظم أوروبا الغربية إلى أول موجة حر في الصيف، حيث تجاوزت درجات الحرارة الجمعة 30 درجة مئوية من لندن إلى باريس ومدريد وروما. بحلول منتصف الصباح، بلغت درجات الحرارة في روما 33 درجة مئوية وبحلول منتصف النهار وصلت درجات الحرارة إلى 37 درجة.

وفقًا للحماية المدنية الإيطالية، تم إصدار تحذير من الحرارة البرتقالية، وهو ثاني أعلى مستوى الجمعة للعديد من المدن الإيطالية مثل تورين وبيروجيا وفلورنسا وبريشيا. وحذرت من المخاطر التي يتعرض لها كبار السن والأطفال والحوامل وهم الأكثر ضعفا.

في روما، واصل السائحون زيارة المدينة ، لكنهم توقفوا عند النوافير لملء قوارير المياه وتبريدها. بحلول نهاية الأسبوع، قد تصل درجات الحرارة في إيطاليا إلى 38 درجة.

يقول خبراء الأرصاد الجوية إن موجة الحر المبكرة غير المعتادة هي علامة على ما سيحدث مع استمرار الاحتباس الحراري.

في فرنسا، استيقظ حوالي 18 مليون شخص على تنبيهات موجات الحر التي تؤثر على حوالي ثلث البلاد. وصدرت تحذيرات من حرائق الغابات من جبال البرانس في الجنوب إلى منطقة باريس.

غمر السائحون أقدامهم في نوافير بالقرب من برج إيفل أو سعوا للحصول على الراحة في البحر الأبيض المتوسط.

اتخذت فرنسا العديد من الإجراءات للتعامل مع درجات الحرارة الشديدة في الصيف في أعقاب موجة الحر القاتلة في عام 2003 والتي أودت بحياة حوالي 15 ألف شخص.