تتزايد حالات القتل والخطف والتشريد في جميع أنحاء هايتي، التي تعاني من أسوأ حالات الطوارئ الإنسانية وحقوق الإنسان منذ عقود.

والعنف المرتبط بالعصابات في هايتي وصل إلى مستويات لم تشهدها البلاد من قبل.

وأبلغت السلطات عن 2183 جريمة قتل و1359 حالة اختطاف في العام 2022، أي ما يقرب من ضعف عدد الحالات في العام السابق".

كما أظهر تقييم مكتب الأمم المتحدة المكلف بالمخدرات والجريمة أن هايتي لا تزال ممرا لتجارة المخدرات والكوكايين في المقام الأول والذي يدخل عن طريق القوارب أو الطائرات في الموانئ العامة والخاصة وغير الرسمية، إضافة إلى المدارج السرية.