الحاجة أمّ الاختراع.. هكذا يشحن الغزاويون هواتفهم في ظل استمرار القصف وانقطاع الكهرباء

في غزة، ومع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف الذي بدأ في السابع من تشرين الأول / أكتوبر، يتحتم على المواطنين البحث عن بديل لشحن هواتفهم والبقاء على تواصل مع أسرهم وأقربائهم لمعرفة أخبارهم إن كانوا لا زالوا أحياء. ولأن إسرائيل قطعت إمدادات الكهرباء عن غزة، يقوم الأهالي بابتكار طريق جديدة لشحنها، عن طريق استخدام بطاريات السيارات على سبيل المثال.

في غزة، ومع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف الذي بدأ في السابع من تشرين الأول / أكتوبر، يتحتم على المواطنين البحث عن بديل لشحن هواتفهم والبقاء على تواصل مع أسرهم وأقربائهم لمعرفة أخبارهم إن كانوا لا زالوا أحياء. ولأن إسرائيل قطعت إمدادات الكهرباء عن غزة، يقوم الأهالي بابتكار طريق جديدة لشحنها، عن طريق استخدام بطاريات السيارات على سبيل المثال.