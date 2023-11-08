مبان مدمرة جراء القصف الإسرائيلي في خان يونس في غزة. 2023/11/04
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شاهد: دمارٌ ودماءٌ وأشلاء.. هذا ما خلفه القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا في غزة

وسط حالة من الهلع والدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، هبّ العديد من الفلسطينيين نحو ركام المنازل المدمرة في بيت لاهيا، لسحب جثث الضحايا الذين قضوا بسبب القصف، فيما نجح آخرون في العثور على ناجين، وقد حملوا بين أيديهم جرحى ومصابين، وتظهر الصور أن معظم الضحايا من الأطفال.

وسط حالة من الهلع والدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، هبّ العديد من الفلسطينيين نحو ركام المنازل المدمرة في بيت لاهيا، لسحب جثث الضحايا الذين قضوا بسبب القصف، فيما نجح آخرون في العثور على ناجين، وقد حملوا بين أيديهم جرحى ومصابين، وتظهر الصور أن معظم الضحايا من الأطفال.

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