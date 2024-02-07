فيديو. شاهد: معارك عنيفة بين القوات الكونغولية ومتمردي حركة 23 مارس تجبر آلاف المدنيين على الفرار

مع احتدام القتال بين الجيش الكونغولي ومتمردي حركة 23 مارس (إم 23)، شوهد آلاف الأشخاص، وهم يتحركون سيرا على الأقدام، أو على دراجات نارية، أو في سيارات هربا من المعارك المحتدمة في البلدات والقرى المحيطة بغوما علّهم يجدون بحثا ملاذا آمنا.

وسيطر المتمردون الناشطون في شمال كيفو، الجمعة، على بلدة شاشا، الواقعة على الطريق الوطني الرقم 2 الرابط بين عاصمتي الإقليمين غوما وبوكافو، والممتدة على طول الضفة الغربية لبحيرة كيفو التي تجاور رواندا.

وتعد غوما أكبر مدينة في المنطقة، وتتمتع بوجود كبير للجيش الكونغولي.