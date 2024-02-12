فيديو. مدارس السامبا في ريو دي جانيرو تقدم عروضا شيقة خلال موكب الكرنفال المذهل

قدمت ست من أفضل اثنتي عشرة مدرسة للسامبا بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية عروضا في غاية الروعة، تخلتتها رقصات مذهلة خلال موكب الكرنفال مساء الأحد.

وقد استمتع آلاف البرازيليين والسياح بالعروض الجميلة حيث هتفوا طويلا أثناء مرور العربات الملونة والراقصون في شوارع سامبادروم.

وسمحت هذه النسخة من الكرنفال بعودة المدرسة الأولى "أونيدوس دو بورتو دا بيدرا"، إلى دوري الكرنفال الممتاز، وذلك بعد 10 سنوات من الغياب، واستوحت موضوع عرضها من عمل عالم الرياضيات الإسباني جيرونيمو كورتيس "لوناريو بيربتيو". كما قدمت مدرسة السامبا "بيجا فلور دي نيلوبوليس" قصة رأس غونغيلا، من مدينة ماسيو الشمالية الشرقية.