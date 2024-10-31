فيديو. هي أيضا تحتفل بهذه المناسبة.. الحيوانات بين المرح واليقطين في الهالوين

في حديقة حيوان أوريغون بالولايات المتحدة، تستمتع الليمور بتناول اليقطين اللذيذ في أجواء احتفالية.

أما في حديقة لندن للحيوانات بالمملكة المتحدة، فتتساءل الأسود عن كيفية التعامل مع اليقطين: هل تلعب به أم تأكله كوجبة شهية؟

وفي حديقة حيوان سان دييغو، يحتفل الوالبي الأمهق الساحر، المعروف بلقب "الشبح الودود"، بعيد ميلاده الخامس بطريقة مميزة، حيث يستمتع بخجل بهداياه البرتقالية، التي تمثل تكريما خاصا له في هذا اليوم.

تعتبر هذه الأنشطة جزءا من الاحتفالات التي تعكس روح المرح والفرح في حدائق الحيوان، مما يضيف لمسة من البهجة إلى احتفالات الهالوين.