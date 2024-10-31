Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
الليمور ينقض على القرع اللذيذ، حديقة حيوان أوريغون، الولايات المتحدة الأمريكية، 29.10.2024
No Comment

فيديو. هي أيضا تحتفل بهذه المناسبة.. الحيوانات بين المرح واليقطين في الهالوين

آخر تحديث:

تحتفل الحيوانات هي أيضا بعيد الهالوين ولكن على طريقتها الخاصة في حدائق الحيوانات المختلفة حول العالم.

في حديقة حيوان أوريغون بالولايات المتحدة، تستمتع الليمور بتناول اليقطين اللذيذ في أجواء احتفالية.

أما في حديقة لندن للحيوانات بالمملكة المتحدة، فتتساءل الأسود عن كيفية التعامل مع اليقطين: هل تلعب به أم تأكله كوجبة شهية؟

وفي حديقة حيوان سان دييغو، يحتفل الوالبي الأمهق الساحر، المعروف بلقب "الشبح الودود"، بعيد ميلاده الخامس بطريقة مميزة، حيث يستمتع بخجل بهداياه البرتقالية، التي تمثل تكريما خاصا له في هذا اليوم.

تعتبر هذه الأنشطة جزءا من الاحتفالات التي تعكس روح المرح والفرح في حدائق الحيوان، مما يضيف لمسة من البهجة إلى احتفالات الهالوين.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول europe-today عرض جميع المقالات حول the-ring عرض جميع المقالات حول the-cube عرض جميع المقالات حول europe-in-motion عرض جميع المقالات حول 12-minutes-with
اعلان
اعلان