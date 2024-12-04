فيديو. الشرطة الكورية الجنوبية تمنع مسيرة احتجاجية تطالب باستقالة الرئيس يون

وقد فرض الرئيس يون الأحكام العرفية مساء الثلاثاء في خطوة وصفها بأن الغرض منهما مكافحة ما أسماه بـ "القوى المعادية للدولة"، وذلك في إطار صراعه مع المعارضة التي تسيطر على البرلمان ويتهمها الرئيس بالتعاطف مع كوريا الشمالية.

ورغم أن الأحكام العرفية لم تتجاوز ست ساعات، حيث رفعها مجلس الوزراء صباح الأربعاء، فإن ذلك دفع الأحزاب المعارضة إلى تقديم اقتراح لعزل الرئيس. ويتطلب تمرير هذا المقرتح دعم ثلثي البرلمان، إضافة إلى موافقة ستة من القضاة أعضاء المحكمة الدستورية التسعة، لإقالة الرئيس.

يذكر أن هذا الاقتراح قد يجري التصويت عليه في البرلمان في وقت قريب، وربما يكون يوم الجمعة المقبل.