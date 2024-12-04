Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
FlipboardNabdLinkedinفايبر
متظاهرون يسيرون إلى المكتب الرئاسي بعد وقفة احتجاجية على ضوء الشموع ضد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في سيول، كوريا الجنوبية، الأربعاء 4 ديسمبر/كانون الأول 2024.
No Comment

فيديو. الشرطة الكورية الجنوبية تمنع مسيرة احتجاجية تطالب باستقالة الرئيس يون

آخر تحديث:

منعت الشرطة الكورية الجنوبية يوم الأربعاء المتظاهرين من الوصول إلى القصر الرئاسي في سيول خلال مسيرة احتجاجية تطالب باستقالة الرئيس يون سوك يول.

وقد فرض الرئيس يون الأحكام العرفية مساء الثلاثاء في خطوة وصفها بأن الغرض منهما مكافحة ما أسماه بـ "القوى المعادية للدولة"، وذلك في إطار صراعه مع المعارضة التي تسيطر على البرلمان ويتهمها الرئيس بالتعاطف مع كوريا الشمالية.

ورغم أن الأحكام العرفية لم تتجاوز ست ساعات، حيث رفعها مجلس الوزراء صباح الأربعاء، فإن ذلك دفع الأحزاب المعارضة إلى تقديم اقتراح لعزل الرئيس. ويتطلب تمرير هذا المقرتح دعم ثلثي البرلمان، إضافة إلى موافقة ستة من القضاة أعضاء المحكمة الدستورية التسعة، لإقالة الرئيس.

يذكر أن هذا الاقتراح قد يجري التصويت عليه في البرلمان في وقت قريب، وربما يكون يوم الجمعة المقبل.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocommentعرض جميع المقالات حول musicaعرض جميع المقالات حول taste
اعلان
اعلان