Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
قوانين مثيرة للجدل تشعل البرلمان التايواني
No Comment

فيديو. تدافع ومواجهات بالأيدي.. قوانين مثيرة للجدل تشعل البرلمان التايواني

آخر تحديث:

شهد البرلمان التايواني، الجمعة، اشتباكات عنيفة بين المشرعين، اذ تصادم أعضاء الحزب الديمقراطي التقدمي مع مشرعي الحزب القومي حول ثلاثة مشاريع قوانين مثيرة للجدل. الاشتباكات، التي تضمنت تدافعًا وصدامات بالأيدي، أسفرت عن إصابات بين بعض النواب، في وقت حاول فيه كل طرف السيطرة على منصة المتحدث.

بدأت المواجهة ليل الخميس، عندما اقتحم مشرعون من الحزب الديمقراطي التقدمي المجلس التشريعي وسيطروا على منصة المتحدث، مستخدمين الكراسي كحواجز. مع حلول الصباح، تحرك نواب الحزب القومي لإزالة الحواجز، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

تعود جذور الأزمة إلى مشاريع قوانين يسعى الحزب القومي إلى تمريرها، والتي يعتبرها معارضون تهديدًا لاستقلال القضاء والديمقراطية في تايوان. وتشمل هذه القوانين المقترحة تقييد صلاحيات المحكمة الدستورية، وتعقيد إجراءات سحب الثقة من المسؤولين المنتخبين، فضلاً عن إعادة توزيع عائدات الضرائب لصالح الحكومات المحلية.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول musica عرض جميع المقالات حول taste
اعلان
اعلان