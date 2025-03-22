فيديو. باريس تحتضن معرض "سنوبي": أزياء مستوحاة من شخصيات كرتونية لا تُنسى

تحتضن العاصمة الفرنسية باريس معرضًا فريدًا من نوعه يجمع بين عالم القصص المصورة والأزياء الراقية تحت عنوان "سنوبي في الأناقة: تاريخ الفول السوداني والأزياء"، وذلك من 22 آذار/ مارس وحتى 5 نيسان/ أبريل، في فندق دو غران فنيور الواقع في حي الماراي.

يأتي المعرض احتفالًا بالذكرى الخامسة والسبعين لابتكار شخصية "سنوبي" الكرتونية في 2 تشرين الأول/ أكتوبر، ويسلّط الضوء على تطور الشخصيات الأيقونية مثل سنوبي وتشارلي براون وأصدقائهما، من خلال ملابسهم التي أصبحت مصدر إلهام لصناعة الأزياء.

عندما ابتكر تشارلز شولز شخصية تشارلي براون، لم يكن قميصه الأصفر المميز مُتاحا في الأسواق. ومع مرور الوقت، طوّرت الشخصيات أنماطًا بصرية متفردة، من بينها أسلوب بيبرمينت باتي غير الرسمي الذي كسر قواعد اللباس المدرسي، وظهور سنوبي المتكرر بملابس مصممة بعناية عكست حسه التمثيلي وروح الدعابة لديه.

يضم المعرض 75 زيًا مصممًا خصيصًا لسنوبي وشقيقته بيل، قدمتها دور أزياء عالمية من بينها شانيل، فندي، فيفيان ويستوود، دولتشي آند غابانا، زاك بوزن وفالنتينو. كما يقدم المعرض أزياء مستوحاة من الشخصيات الكرتونية من ابتكار مصممين بارزين مثل مارك جاكوبس وجان-شارل دي كاستلباجاك.

