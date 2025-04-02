فيديو. الشرطة الفرنسية تفكك مخيمات المهاجرين على ضفاف نهر السين في باريس

ونفذت الشرطة الفرنسية، في ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء، عملية إخلاء شملت مئات المهاجرين الذين كانوا يقيمون في خيم مؤقتة على ضفاف النهر. ووفقًا لمنظمة "يوتوبيا 56"، فإن العملية أدت إلى تفكيك نحو 100 خيمة، معبرة عن إدانتها لما اعتبرته "دورة لا تنتهي من النزوح" يعيشها المهاجرون بسبب غياب سياسة شاملة للإيواء.

وتأتي هذه الخطوة بعد حملة مشابهة نفذتها الشرطة في آذار/ مارس، حين أبعدت السلطات قرابة 450 شابًا من مركز ثقافي في العاصمة، ما أثار في حينه جدلًا واسعًا بشأن تعامل السلطات مع أزمة الهجرة في فرنسا.