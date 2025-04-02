Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
الشرطة تقف بجانب الخيام بينما تقوم السلطات بإجلاء المهاجرين، يوم الثلاثاء، 1 أبريل 2025، على ضفاف نهر السين في باريس.
No Comment

فيديو. الشرطة الفرنسية تفكك مخيمات المهاجرين على ضفاف نهر السين في باريس

آخر تحديث:

بدأت السلطات الفرنسية بتفكيك مخيمات المهاجرين المنتشرة على ضفاف نهر السين في العاصمة باريس، في خطوة أثارت انتقادات حادة من منظمات غير حكومية، وُصفت بأنها "إخلاءات قسرية" تفتقر إلى الحلول البديلة.

ونفذت الشرطة الفرنسية، في ساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء، عملية إخلاء شملت مئات المهاجرين الذين كانوا يقيمون في خيم مؤقتة على ضفاف النهر. ووفقًا لمنظمة "يوتوبيا 56"، فإن العملية أدت إلى تفكيك نحو 100 خيمة، معبرة عن إدانتها لما اعتبرته "دورة لا تنتهي من النزوح" يعيشها المهاجرون بسبب غياب سياسة شاملة للإيواء.

وتأتي هذه الخطوة بعد حملة مشابهة نفذتها الشرطة في آذار/ مارس، حين أبعدت السلطات قرابة 450 شابًا من مركز ثقافي في العاصمة، ما أثار في حينه جدلًا واسعًا بشأن تعامل السلطات مع أزمة الهجرة في فرنسا.

