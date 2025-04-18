فيديو. مدرسة تأوي نازحين في جباليا تتحول إلى ركام بعد غارة إسرائيلية

استهدفت غارة إسرائيلية مدرسة تأوي نازحين في جباليا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص بينهم طفل، بحسب ما أفادت وزارة الصحة في القطاع.

بيّنت لقطات مصورة تحول فصول المدرسة إلى أنقاض، مع تناثر الفرش المحترقة والمواد الغذائية بين الركام.

من جهتهم، أفاد مسؤولو غزة بتسجيل أكثر من 51 ألف حالة وفاة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023.

في المقابل، تشهد إسرائيل ارتفاعاً في نسبة المعارضين للعمليات العسكرية في قطاع غزة، بما في ذلك عناصر من الجيش الإسرائيلي، حيث وقع آلاف الجنود المتقاعدين والاحتياطيين على رسائل تعبّر عن معارضتهم لاستمرار الحرب.