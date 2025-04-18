Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
ضربة إسرائيلية على مدرسة تحولت إلى ملجأ في غزة تقتل أربعة أشخاص، بينهم طفل
No Comment

فيديو. مدرسة تأوي نازحين في جباليا تتحول إلى ركام بعد غارة إسرائيلية

آخر تحديث:

في ظل التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، تصاعدت الحصيلة البشرية إلى أكثر من 51 ألف قتيل منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، بينما تشير التقارير إلى تنامي المعارضة الداخلية داخل إسرائيل، بما في ذلك بين صفوف الجيش، لاستمرار العمليات العسكرية.

استهدفت غارة إسرائيلية مدرسة تأوي نازحين في جباليا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص بينهم طفل، بحسب ما أفادت وزارة الصحة في القطاع.

بيّنت لقطات مصورة تحول فصول المدرسة إلى أنقاض، مع تناثر الفرش المحترقة والمواد الغذائية بين الركام.

من جهتهم، أفاد مسؤولو غزة بتسجيل أكثر من 51 ألف حالة وفاة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023.

في المقابل، تشهد إسرائيل ارتفاعاً في نسبة المعارضين للعمليات العسكرية في قطاع غزة، بما في ذلك عناصر من الجيش الإسرائيلي، حيث وقع آلاف الجنود المتقاعدين والاحتياطيين على رسائل تعبّر عن معارضتهم لاستمرار الحرب.

