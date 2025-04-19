فيديو. آلاف المؤمنين في ملقة يشاركون في موكب عيد الفصح السنوي

يعد أسبوع عيد الفصح في مالقة أحد أكثر الأسابيع إثارة في إسبانيا وقد تم إعلانه مهرجانًا ذا أهمية سياحية دولية.

يحمل من يُطلق عليهم "رجال العرش" كراسيهم العملاقة المهيبة على أكتافهم في موكب ضخم في الشوارع.

يُعدّ موكب ما يسمّى عيسى الأسير Jesús Cautivo أو "أسير ملقة" أحد المظاهر الدينية الرئيسية حيث يجوب الشوارع في يوم عيد الفصح، وهو المشهد الأكثر احتراما وإجلالا في مقاطعة مالقة.

هذا العمل الفني الذي صنعته أنامل النحات خوسيه غابرييل مارتين سيمون يجذب أكثر من مليون شخص كل عام إلى شوارع عاصمة كوستا ديل سول.

تعتبر الجمعيات المعروفة باسم cofradías أو "الأخويات" تقليدًا راسخًا في إسبانيا، ويعود تاريخ العديد منها إلى العصور الوسطى.