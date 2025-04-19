Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
الآلاف من المؤمنين في ملقة يشاركون في موكب عيد الفصح السنوي في ملقة
No Comment

فيديو. آلاف المؤمنين في ملقة يشاركون في موكب عيد الفصح السنوي

آخر تحديث:

تُعد الجمعيات المعروفة باسم cofradías أو "الأخويات" تقليدًا راسخا في إسبانيا، ويعود تاريخ العديد منها إلى العصور الوسطى.

يعد أسبوع عيد الفصح في مالقة أحد أكثر الأسابيع إثارة في إسبانيا وقد تم إعلانه مهرجانًا ذا أهمية سياحية دولية.

يحمل من يُطلق عليهم "رجال العرش" كراسيهم العملاقة المهيبة على أكتافهم في موكب ضخم في الشوارع.

يُعدّ موكب ما يسمّى عيسى الأسير Jesús Cautivo أو "أسير ملقة" أحد المظاهر الدينية الرئيسية حيث يجوب الشوارع في يوم عيد الفصح، وهو المشهد الأكثر احتراما وإجلالا في مقاطعة مالقة.

هذا العمل الفني الذي صنعته أنامل النحات خوسيه غابرييل مارتين سيمون يجذب أكثر من مليون شخص كل عام إلى شوارع عاصمة كوستا ديل سول.

تعتبر الجمعيات المعروفة باسم cofradías أو "الأخويات" تقليدًا راسخًا في إسبانيا، ويعود تاريخ العديد منها إلى العصور الوسطى.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول europe-today عرض جميع المقالات حول the-ring عرض جميع المقالات حول the-cube عرض جميع المقالات حول europe-in-motion عرض جميع المقالات حول 12-minutes-with
اعلان
اعلان