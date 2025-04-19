Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
ضفدع ينتظر لعبور الطريق بالقرب من سانت بطرسبرغ للوصول إلى مواقع التفريخ
No Comment

فيديو. متطوعون في روسيا يساعدون الضفادع على عبور الطريق للوصول إلى مواقع التكاثر

آخر تحديث:

تبدأ الأعمال في منتصف أبريل وتستمر لمدة شهرين تقريبًا، حيث يشارك أكثر من 700 متطوع كل عام.

قام متطوعون في روسيا بتسيير دوريات على طريق يقع خارج مدينة سانت بطرسبرغ بحثًا عن الضفادع لمساعدتها على الانتقال نحو مستنقعات مائية قريبة حيث توجد مواقع التكاثر الخاصة بها، حيث قاموا بالتقاطها ونقلها إلى العشب حتى لا تصطدم بالسيارات.

ورغم أنه عادة لا يوجد الكثير من تلك الضفادع في هذا الجزء المحدد من الطريق الواقع في محمية سستروريتسك بوغ الطبيعية، لكن حركة المرور البطيئة نسبيًا قتلت ما يصل إلى 1000 ضفدع، حسبما معهد سانت بطرسبرغ لعلم الحيوان.

يساعد المتطوعون في نقل الضفادع عبر الطريق منذ عام 2016.

وبقدر ما تسمح به الظروف الجوية، فإن العملية تبدأ في منتصف أبريل وتستمر لمدة شهر أو شهرين، حيث يشارك أكثر من 700 متطوع كل عام في هذه الجهود.

