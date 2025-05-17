فيديو. الإكوادور: السكان الأصليون يطالبون باتخاذ إجراءات قانونية ضد مشاريع النفط في الأمازون

طالب وفد الواوراني، والذي يضم شخصيات روحية، بضمانات لإجراء مشاورات مسبقة قبل الشروع في أي استكشاف يستهدف حوالي 180,000 هكتار من أراضي الأجداد في باستازا. يخشى ممثلو السكان الأصليين من أن يؤدي استخراج النفط إلى تدمير النظم البيئية، وتعطيل نمط حياتهم التقليدي، بالإضافة إلى تعريض القبائل المعزولة التي تعيش في أعماق غابات الأمازون المطيرة للخطر. وتصر الحكومة على أن توسع النفط ضروري للنمو الاقتصادي، لكن المعارضين للمشروع يؤكدون أنه يهدد بتآكل الثقافة والتسبب في كارثة بيئية.

