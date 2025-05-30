فيديو. مسيرة للعلماء في الأرجنتين تنديدا بالتخفيضات الحكومية في ميزانية البحث العلمي

المشاركون في المظاهرة، التي قادها باحثون من المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا في الأرجنتين، وهو الهيئة العلمية الرئيسية في الأرجنتين، أعربوا عن قلقهم إزاء ما وصفوه بانهيار غير مسبوق في استثمار الدولة في العلوم والتكنولوجيا.

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وعُرضت لافتات كُتب عليها "لا مستقبل بدون علم" بينما كان العلماء ينقلون رسالتهم وهم داخل محطات مترو الأنفاق وداخل القطار أيضا.

ووفقًا لمجموعة EPC، فقد انخفضت ميزانية العلوم من 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 0.15% متوقعة في عام 2025، مما أدى إلى تسريح جماعي للعمال ومخاوف من هجرة أخرى للأدمغة.