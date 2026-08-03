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زلزال نابولي يُصيب 26 شخصا فيما أقوى هزة منذ عقود تضرب منطقة "كامبي فليغري"
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فيديو. فيديو يظهر الأضرار بعد زلزال نابولي يصيب 26 شخصا

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لقطات جديدة تُظهر ما بعد الزلزال الذي بلغت قوته 4,7 درجة في مدينة بوزولي قرب نابولي يوم الجمعة، ما أدى إلى إصابة 26 شخصا وتضرر مبانٍ في المنطقة البركانية كامبي فليغري.

تُظهر لقطات جديدة ما خلفه الزلزال في مدينة "Pozzuoli" بعد أن ضرب زلزال بقوة **4,7 درجة** منطقة **"Campi Flegrei" البركانية** القريبة من "Naples" في وقت متأخر من ليلة الجمعة.

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الزلزال السطحي، الذي وقع على عمق ثلاثة كيلومترات، أسفر عن إصابة 26 شخصا، وتبعته سلسلة من الهزات الارتدادية الأضعف.

تم إجلاء نحو 300 من السكان، وتركزت معظم الأضرار في "Pozzuoli". وأفادت خدمة الحماية المدنية في إيطاليا بأن خمسة أشخاص نُقلوا إلى المستشفى، في حين انهارت عدة مبانٍ غير مأهولة وتم الإبلاغ عن حدوث انهيارات أرضية.

ولا تزال السلطات تحث السكان على توخي الحذر، مع استمرار النشاطين الزلزالي والبركاني في المنطقة.

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