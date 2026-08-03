فيديو. فيديو يظهر الأضرار بعد زلزال نابولي يصيب 26 شخصا

تُظهر لقطات جديدة ما خلفه الزلزال في مدينة "Pozzuoli" بعد أن ضرب زلزال بقوة **4,7 درجة** منطقة **"Campi Flegrei" البركانية** القريبة من "Naples" في وقت متأخر من ليلة الجمعة.

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الزلزال السطحي، الذي وقع على عمق ثلاثة كيلومترات، أسفر عن إصابة 26 شخصا، وتبعته سلسلة من الهزات الارتدادية الأضعف.

تم إجلاء نحو 300 من السكان، وتركزت معظم الأضرار في "Pozzuoli". وأفادت خدمة الحماية المدنية في إيطاليا بأن خمسة أشخاص نُقلوا إلى المستشفى، في حين انهارت عدة مبانٍ غير مأهولة وتم الإبلاغ عن حدوث انهيارات أرضية.

ولا تزال السلطات تحث السكان على توخي الحذر، مع استمرار النشاطين الزلزالي والبركاني في المنطقة.