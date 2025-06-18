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يبكي الأب بينما يكون ابنه تحت الأنقاض بعد تدمير مبنى سكني متعدد الطوابق بضربة روسية في كييف، أوكرانيا، يوم الثلاثاء، 17 يونيو 2025.
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فيديو. أوكرانيا.. مقتل وإصابة 58 شخصاً في هجوم روسي على كييف

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أفاد مسؤولون أوكرانيون بمقتل ما لا يقل عن 14 شخصًا وإصابة 44 آخرين إثر هجوم صاروخي وشن طائرات مُسيرة روسية على العاصمة كييف خلال الليلة الماضية.

أفادت التقارير بأن أحد أكثر الهجمات دموية في الأسابيع الأخيرة أسفر عن تدمير مبنى سكني بشكل كامل، مما أدى إلى تدمير 30 شقة وترك عشرات السكان بلا مأوى.

وأشارت السلطات إلى أن فرق الإنقاذ عملت على مدار الليل لانتشال الناجين من تحت الأنقاض.

كما اندلعت حرائق في منطقتين إثر سقوط حطام طائرات مُسيرة تم اعتراضها فوق المدينة، وقد سجلت إصابات في منطقتي سفياتوشينسكي وسولوميانسكي.

من جانبه، أكد وزير الداخلية الأوكراني، إيهور كليمنكو، الذي زار موقع الحادث، مقتل مواطن أمريكي نتيجة إصابته بشظايا.

تأتي هذه الضربة بينما كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يستعد لحضور قمة مجموعة السبع في كندا، التي تسعى خلالها كييف إلى الحصول على دعم عسكري وسياسي إضافي.

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