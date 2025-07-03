Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
مهرجان باراغواي يحتفل بالتقاليد الفولكلورية والقديسين الشفعاء
No Comment

فيديو. أقنعة وألسنة لهب: باراغواي تحتفل بمهرجان كامبا رانغا على طريقتها

آخر تحديث:

احتفل سكان مدينة ألتوس في باراغواي، يوم الاثنين، بمهرجان "كامبا رانغا" من خلال عروض النار والرقص والأزياء التقليدية.

ورغم أن المهرجان مخصّص للاحتفاء بالقديسين بطرس وبولس، إلا أنه يجمع بين الطقوس الكاثوليكية والتقاليد الأفريقية. إذ يرتدي الرجال أوراق الموز مجسّدين شخصيات "غوايكورو"، ويطاردون الأطفال في الشوارع، فيما يدافع الصغار عن أنفسهم بالقشّ المشتعل.

تُعتبر الأقنعة، التي تصوّر أحيانًا حيوانات أو تعبر عن طبقات وفئات اجتماعية مختلفة، من أبرز سمات المهرجان، وذلك لما تحمله من معانٍ ورموز عميقة مرتبطة بتاريخ الاستعمار وتأثيراته على الثقافة المحلية.

ويعود قناع "كامبا" إلى القرن السابع عشر، ويجسّد تمازج الثقافات الأصلية والأفريقية.

ويستعد السكان لهذه الطقوس على مدى أسابيع، حيث يجمعون أوراق الموز المجففة وينحتون الأقنعة الخشبية يدويًا. ويعتبر كثيرون في ألتوس أن "كامبا رانغا" ليس مجرّد مهرجان، بل تقليد حيّ ينبض بالهوية والتاريخ.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول musica عرض جميع المقالات حول taste
اعلان
اعلان