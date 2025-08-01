فيديو. تظاهرة في أثينا دعمًا لغزة ومطالبة بمساعدات إنسانية

تجمع مئات المتظاهرين، يوم الخميس، في وسط العاصمة اليونانية أثينا احتجاجًا على الحرب المستمرة في قطاع غزة، وللمطالبة بتكثيف المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.

وجاءت التظاهرة بدعوة من نقابات عمالية مرتبطة بالحزب الشيوعي اليوناني، حيث رفع المشاركون الأعلام ورددوا الهتافات المناهضة للحرب، حاملين لافتات تضامنية مع الشعب الفلسطيني. وانتهت المسيرة بشكل سلمي دون تسجيل حوادث.

وتزامنت الاحتجاجات مع زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، إلى إسرائيل لتقييم الوضع الإنساني في غزة. ومن المقرر أن يزور ويتكوف، يوم الجمعة، عدداً من نقاط توزيع المساعدات برفقة السفير الأمريكي مايك هاكابي.

ويُشار إلى أن الصراع اندلع في 7 أكتوبر 2023، إثر هجوم شنّته حركة حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل نحو 1,200 شخص واختطاف 251 آخرين. وردًا على ذلك، شنت إسرائيل هجمات واسعة على غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 60,000 فلسطيني، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.