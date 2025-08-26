Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
مئات من الكينيين يحتجون ضد الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة
No Comment

فيديو. نيروبي تنتفض نصرة لغزة.. مسيرة في العاصمة الكينية تنديدا بالحرب على القطاع

آخر تحديث:

مئات الأشخاص ساروا وركبوا في نيروبي يوم الأحد في احتجاج يعبر عن التضامن مع الفلسطينيين، بينما تستمر الحرب في غزة مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين.

قاد راكبو الدراجات النارية والسيارات مسيرة عبر شوارع العاصمة الكينية وهم يلوّحون بالأعلام الفلسطينية، بينما هتف البعض “حرّروا، حرّروا فلسطين”.

وقالت الناشطة شاكيرا وافولا للحشد: “يجب أن تتوقف الإبادة الجماعية في فلسطين. الأطفال يموتون، النساء يعانين”.

وقد لقي أكثر من 300 فلسطيني مصرعه جراء الجوع وسوء التغذية منهم 117 طفلا.

وقد أعلنت الأمم المتحدة منذ أيام أن قطاع غزة قد دخل رسميا مرحلة المجاعة مؤكدة بذلك مما كانت تحذر منه منظمات إغاثية منذ فترة طويلة حيث قالت إن الحرب وطول فترة الحصار والقيود الإسرائيلية على دخول الغذاء والإمدادات الطبية إلى غزة تسبب المجاعة.

بدأت الحرب في 7 أكتوبر 2023، عندما شن مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوب إسرائيل ما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واختطاف 251. في المقابل، لقي منذ ذلك الوقت أكثرُ من 62,680 فلسطينيًا مصرعهم في غزة ثلثاهم من الأطفال والنساء بحسب وزارة الصحة في القطاع.

