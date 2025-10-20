فيديو. انزلاق طائرة شحن في مطار هونغ كونغ يتسبب بمقتل اثنين من طاقم الأمن

انحرفت طائرة من طراز بوينغ 747، كانت قادمة من دبي بموجب عقد تأجير مع شركة طيران الإمارات، عن المدرج بعد وقت قصير من هبوطها قرابة الساعة 3:50 فجرًا، قبل أن تسقط الطائرة والسيارة في البحر. وتم إنقاذ أفراد الطاقم الأربعة دون إصابات.

ووفقًا لمسؤولي المطار، واصلت الطائرة سيرها على المدرج حتى منتصفه تقريبًا قبل أن تنحرف إلى اليسار وتصطدم بسيارة الدورية المتوقفة خارج السياج الأمني. ووصلت فرق الطوارئ إلى الموقع لتجد الطائرة وقد انقسمت إلى قسمين وغمرتها المياه جزئيًا بالقرب من جدار البحر المحيط بالمطار. وبعد بحث استمر 40 دقيقة، عثر الغواصون على الضحيتين محاصرتين داخل السيارة الغارقة.

وأظهرت لقطات من الموقع قمرة القيادة وجزءًا من مقدمة جسم الطائرة فوق سطح الماء، فيما تمركزت قوارب الإنقاذ بالقرب منها.

وقع الحادث على المدرج الشمالي للمطار، الذي لا يزال مغلقًا بينما تستمر التحقيقات. وأكدت السلطات أن حركة الطيران الأخرى لم تتأثر، وأن الأحوال الجوية في ذلك الوقت كانت مناسبة للهبوط.

وصنّفت هيئة التحقيق في حوادث الطيران في هونغ كونغ الواقعة على أنها "حادثة"، وبدأت بفحص الأسباب المحتملة، بما في ذلك أنظمة الطائرة وعملياتها وسجل صيانتها. وكانت طائرة بوينغ 747، التي يبلغ عمرها 32 عامًا، تعمل من دون حمولة وقت الحادث.