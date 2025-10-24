فيديو. باحث يفتش بين الأنقاض عن كتبه في غزة

تحوّل المنزل في شارع الجلاء إلى ركام خلال النزاع، مبعثراً آلاف الكتب التي جمعها على مدى أكثر من أربعة عقود.

شملت مجموعة الباحث نصوصاً نادرة ومراجع تمثل سنوات من الدراسة والإرث الثقافي. والكثير منها اليوم ممزق أو محروق أو مدفون تحت الخرسانة المنهارة. وتعكس رحلة بحثه خسارة أوسع في غزة، حيث تعرضت المنازل والمكتبات المجتمعية والمراكز التعليمية لأضرار جسيمة أو دُمّرت.

ويقول السكان إن الدمار لم يسلب الأرواح والمأوى فحسب، بل محا أيضاً الذكريات والمعرفة والروابط بالتاريخ. وبالنسبة إلى كثير من العائلات، بات إنقاذ الكتب عملاً رمزياً للتشبث بالهوية في وجه الاقتلاع والخسارة.