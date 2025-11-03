فيديو. انهيار جزئي لبرج "دي كونتي" من العصور الوسطى في روما خلال الترميم

انهار جزء من برج "توري دي كونتي" العائد إلى القرن 13 في روما، والواقع قرب المنتدى الروماني، يوم الاثنين خلال أعمال ترميم، ما أسفر عن إصابة عامل واحد على الأقل بجروح خطيرة، بحسب وسائل إعلام إيطالية.

أنقذ رجال الإطفاء ثلاثة عمال، فيما بقي عامل آخر محاصرا في الداخل مع تساقط مزيد من الأنقاض خلال العملية.

شهد مئات السياح المشهد بينما هرعت فرق الطوارئ لتأمين الموقع.

البرج التاريخي، الذي شيده البابا إنوسنت الثالث وظل عرضة لأضرار بنيوية منذ زلزال عام 1349، شهد زيارة رئيس بلدية روما روبرتو غوالتييري ووزير الثقافة أليساندرو جولي.