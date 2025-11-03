Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
أثناء محاولتهم إنقاذ عامل بناء، غمرت رجال الإطفاء سحابة من الحطام ناجمة عن انهيار ثان، بعد انهيار جزئي لبرج من العصور الوسطى قرب المنتدى الروماني.
No Comment

فيديو. انهيار جزئي لبرج "دي كونتي" من العصور الوسطى في روما خلال الترميم

آخر تحديث:

انهار جزء من برج "تورّي دي كونتي" في روما، العائد إلى القرن 13، أثناء أعمال الترميم، فأصاب عاملا وأطلق عملية إنقاذ واسعة قرب المنتدى الروماني.

انهار جزء من برج "توري دي كونتي" العائد إلى القرن 13 في روما، والواقع قرب المنتدى الروماني، يوم الاثنين خلال أعمال ترميم، ما أسفر عن إصابة عامل واحد على الأقل بجروح خطيرة، بحسب وسائل إعلام إيطالية.

أنقذ رجال الإطفاء ثلاثة عمال، فيما بقي عامل آخر محاصرا في الداخل مع تساقط مزيد من الأنقاض خلال العملية.

شهد مئات السياح المشهد بينما هرعت فرق الطوارئ لتأمين الموقع.

البرج التاريخي، الذي شيده البابا إنوسنت الثالث وظل عرضة لأضرار بنيوية منذ زلزال عام 1349، شهد زيارة رئيس بلدية روما روبرتو غوالتييري ووزير الثقافة أليساندرو جولي.

