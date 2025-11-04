فيديو. انطلاق التصويت المبكر لانتخاب عمدة بلدية نيويورك

انطلق التصويت المبكر في مدينة نيويورك، مع توافد الناخبين إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس بلدية جديد يخلف الديمقراطي إريك آدامز.

وخلال الأسابيع الماضية، انهمك المرشحون في سلسلة من الفعاليات الدعائية المكثفة. ويبدو المرشح الديمقراطي زهران ممداني، المنحدر من أصول هندية، الأوفر حظاً في السباق، متفوقاً على منافسيه الرئيسيين: الحاكم السابق المستقل أندرو كومو، والجمهوري كيرتس سليوا.

وكان ممداني قد رقص مع كبار السن في حي مانهاتن، فيما تناول كومو العشاء في حي "برايتون بيتش" ببروكلين في تجمع مع أنصاره، كما زار سليوا مسجداً في حي البرونكس.