مرشح لمنصب عمدة نيويورك زوهْران ممداني وزوجته راما صواف دوجي يدليان بصوتيهما في يوم الانتخابات
No Comment

فيديو. انطلاق التصويت المبكر لانتخاب عمدة بلدية نيويورك

آخر تحديث:

يتنافس كل من زهران ممداني، أندرو كومو وكيرتس سليوا على منصب عمدة مدينة نيويورك، مع فتح مراكز الاقتراع أبوابها

انطلق التصويت المبكر في مدينة نيويورك، مع توافد الناخبين إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس بلدية جديد يخلف الديمقراطي إريك آدامز.

وخلال الأسابيع الماضية، انهمك المرشحون في سلسلة من الفعاليات الدعائية المكثفة. ويبدو المرشح الديمقراطي زهران ممداني، المنحدر من أصول هندية، الأوفر حظاً في السباق، متفوقاً على منافسيه الرئيسيين: الحاكم السابق المستقل أندرو كومو، والجمهوري كيرتس سليوا.

وكان ممداني قد رقص مع كبار السن في حي مانهاتن، فيما تناول كومو العشاء في حي "برايتون بيتش" ببروكلين في تجمع مع أنصاره، كما زار سليوا مسجداً في حي البرونكس.

