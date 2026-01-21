فيديو. حادث قطار قرب برشلونة: انتشار فرق الطوارئ في موقع الحادث

اصطدم قطار ضواحي قرب برشلونة يوم الثلاثاء بأنقاض جدار منهار، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة عشرات، في ثاني حادث قطارات مميت تشهده إسبانيا خلال أيام.

اصطدم القطار بجدار استنادي انهار على السكة بين Gelida وSant Sadurní.

وقع الحادث بينما كانت عواصف قوية تضرب كاتالونيا.

وقالت السلطات الإقليمية إن ضحية حادث ليلة الثلاثاء هو سائق قطار متدرب.

من بين 37 شخصا تضرروا، أصيب خمسة بجروح خطيرة، فيما كان ستة آخرون في حالة أقل خطورة، بحسب خدمات الطوارئ. وكان معظم المصابين في العربة الأولى من القطار.

تسبب تعليق قطارات الضواحي صباح الأربعاء في اختناقات مرورية كبيرة على الطرق المؤدية إلى برشلونة. وطلبت السلطات الإقليمية في كاتالونيا من الناس تقليل التنقل غير الضروري ومن الشركات السماح بالعمل عن بعد خلال استمرار الاضطرابات.