العاصفة "هاري" تسببت في فيضانات شديدة، منظر جوي لبلدة كابوتيرا في سردينيا، إيطاليا، 22 يناير 2026
No Comment

فيديو. إعصار "هاري" يخلّف أضرارًا جسيمة في سردينيا وجنوب إيطاليا

آخر تحديث:

ألحق إعصار "هاري" دمارًا واسعًا بجزيرة سردينيا، مع أضرار يُتوقّع أن تبلغ مئات الملايين من اليورو، وفق ما أعلنته حاكمة الإقليم أليساندرا تودّي.

تسبب الإعصار هاري في أضرار واسعة وخطيرة في مختلف أنحاء سردينيا، مع توقع أن تصل الخسائر إلى مئات الملايين من اليورو، بحسب حاكمة الإقليم أليساندرا تودّي.

اجتاحت الفيضانات المدن والمناطق الريفية على حد سواء، فيما تعرضت البنى التحتية الحيوية لضغط شديد. ولا تزال عدة طرق رئيسية مغلقة.

وقالت تودّي إن تقييم الأثر الاقتصادي الكامل لإعصار هاري في سردينيا سيستغرق أياما. وبعض الأضرار لم تظهر بعد، ولا سيما في الموانئ والطرق والمناطق الساحلية.

وستحتاج الشواطئ والسواحل التي تآكلت بفعل العاصفة إلى تقييم دقيق وأعمال ترميم قبل اتضاح حجم الخسائر.

