فيديو. إعصار "هاري" يخلّف أضرارًا جسيمة في سردينيا وجنوب إيطاليا

تسبب الإعصار هاري في أضرار واسعة وخطيرة في مختلف أنحاء سردينيا، مع توقع أن تصل الخسائر إلى مئات الملايين من اليورو، بحسب حاكمة الإقليم أليساندرا تودّي.

اجتاحت الفيضانات المدن والمناطق الريفية على حد سواء، فيما تعرضت البنى التحتية الحيوية لضغط شديد. ولا تزال عدة طرق رئيسية مغلقة.

وقالت تودّي إن تقييم الأثر الاقتصادي الكامل لإعصار هاري في سردينيا سيستغرق أياما. وبعض الأضرار لم تظهر بعد، ولا سيما في الموانئ والطرق والمناطق الساحلية.

وستحتاج الشواطئ والسواحل التي تآكلت بفعل العاصفة إلى تقييم دقيق وأعمال ترميم قبل اتضاح حجم الخسائر.