فاض نهر سليني وخرج عن ضفافه في إنيسكورثي، مقاطعة ويكسفورد، إيرلندا، الثلاثاء 27 يناير 2026.
No Comment

فيديو. "كل شيء مدمر": بلدات إيرلندية تزيل آثار فيضانات العاصفة تشاندرا

آخر تحديث:

ينظف أصحاب الأعمال في "إنيسكورثي" جنوب شرق إيرلندا آثار الفيضانات، بعدما جعلت العاصفة "تشاندرا" نهر "سلايني" يفيض ويتجاوز ضفافه ويغمر وسط المدينة.

اجتاحت الفيضانات أجزاءً من أيرلندا بعدما فاضت الأنهار عن ضفافها إثر هطول أمطار غزيرة.

غمرت المياه بلدة Enniscorthy في مقاطعة Wexford بعد أن فاض نهر Slaney، وقالت إدارة إطفاء دبلن إنها استجابت لعدة حوادث فيضانات وعمليات إنقاذ مائية.

في Aughrim جنوب دبلن، دمّرت السيول العاتية عدة منشآت، وتقول المقيمة Deirdre Monaghan إن منزلها نجا بأعجوبة من الأسوأ.

لا يزال اضطراب حركة القطارات مستمرا بعد أن غمرت المياه جزءا من خط بلفاست–دبلن.

وصفت سيدة الأعمال Anne Swaine المشهد في Enniscorthy بأنه مروّع.

وقالت لـ"AFP": "كل شيء مدمّر... كل شيء دُمر بالكامل وبصورة تامة".

