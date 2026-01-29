فيديو. "كل شيء مدمر": بلدات إيرلندية تزيل آثار فيضانات العاصفة تشاندرا

اجتاحت الفيضانات أجزاءً من أيرلندا بعدما فاضت الأنهار عن ضفافها إثر هطول أمطار غزيرة.

غمرت المياه بلدة Enniscorthy في مقاطعة Wexford بعد أن فاض نهر Slaney، وقالت إدارة إطفاء دبلن إنها استجابت لعدة حوادث فيضانات وعمليات إنقاذ مائية.

في Aughrim جنوب دبلن، دمّرت السيول العاتية عدة منشآت، وتقول المقيمة Deirdre Monaghan إن منزلها نجا بأعجوبة من الأسوأ.

لا يزال اضطراب حركة القطارات مستمرا بعد أن غمرت المياه جزءا من خط بلفاست–دبلن.

وصفت سيدة الأعمال Anne Swaine المشهد في Enniscorthy بأنه مروّع.

وقالت لـ"AFP": "كل شيء مدمّر... كل شيء دُمر بالكامل وبصورة تامة".