قدّم راقصون محترفون رقصة تعبيرية احتجاجا على عمليات إطلاق النار التي نفذتها وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية في مينيابوليس
No Comment

فيديو. فرقة رقص تقدّم عروضًا تعبيرية في واشنطن على خلفية حوادث إطلاق نار في مينيابوليس

آخر تحديث:

قدّمت فرقة رقص محترفة عروضًا تعبيرية في واشنطن تكريمًا لمحتجّين قُتلوا في مينيابوليس، ولتسليط الضوء على حوادث إطلاق نار نفّذها عملاء فدراليون.

قدمت فرقة رقص محترفة رقصات تعبيرية في واشنطن في "يوم الرؤساء"، احتجاجا على حوادث إطلاق النار القاتلة التي نفذها عناصر وكالة الهجرة والجمارك الأميركية "آيس" في مينيابوليس.

قدمت فرقة "التعديل الأول" عرضا بعنوان "ResistDance"، وهو فعل فني احتجاجي، في مركز كينيدي ونصب لنكولن التذكاري.

وتقول الفرقة إن عرضها جاء تكريما للمحتجين رينيه غود وأليكس بريتي، اللذين قُتلا برصاص عملاء فدراليين في مينيابوليس.

وشارك في العرض 22 راقصا، وقالت الفرقة إن هذا العدد يرمز إلى عدد الأيام الفاصلة بين وفاة غود وبريتي.

وتألفت الفرقة من راقصين من عدة عروض برودواي، بينها "Hamilton" و"MJ" و"Wicked"، إضافة إلى عدد من مؤدي مركز كينيدي.

