سيدة تلوّح بالعلم الإسرائيلي خلال موكب يوم إسرائيل، يوم الأحد 31 مايو 2026 في نيويورك.
No Comment

فيديو. آلاف يشاركون في عرض يوم إسرائيل السنوي في نيويورك

آخر تحديث:

اصطفّت حشود على جانب الجادة الخامسة في نيويورك لمتابعة العرض السنوي بمناسبة "يوم إسرائيل"، ملوّحة بالأعلام الإسرائيلية والأمريكية.

تجمع آلاف الأشخاص على طول الجادة الخامسة في نيويورك، يوم الأحد، للمشاركة في المسيرة السنوية ليوم إسرائيل في المدينة.

وأظهرت مقاطع فيديو المشاركين وهم يلوّحون بالأعلام الإسرائيلية والأمريكية، بينما كانت العربات المزينة والفرق الاستعراضية ومجموعات المجتمع المحلي تتحرك في الشوارع على أنغام الموسيقى وتحت لافتات مختلفة.

وانضم إلى الفعالية عدد من القادة السياسيين، من بينهم حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، في حدث يحيي ذكرى قيام دولة إسرائيل عام 1948.

وبدت الإجراءات الأمنية واضحة على طول مسار المسيرة، فيما اصطفت حشود كبيرة على جانبي الجادة. ووصف المنظمون والمشاركون الحدث بأنه احتفال بالهوية والثقافة والمجتمع اليهودي، بينما سافرت عائلات من مختلف أنحاء المنطقة للمشاركة في هذا التجمع السنوي.

ولم يحضر رئيس بلدية مدينة نيويورك، زهران ممداني، المسيرة هذا العام، في خروج عن تقليد سياسي مستمر منذ عقود، بسبب دعمه لحقوق الفلسطينيين.

