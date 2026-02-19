فيديو. كرنفال إيفريا 2026: "معركة البرتقال" الشهيرة في إيطاليا تجذب آلاف المشاركين

تدفّق آلاف الأشخاص إلى مدينة إيفريا في شمال إيطاليا للمشاركة في أكثر المعارك فوضى وامتلاء بالفواكه: "معركة البرتقال"، التي تُعد أبرز فقرات كرنفال إيفريا السنوي. وخلال هذه المعركة التي تستمر ثلاثة أيام تُقذف أطنان من البرتقال.

ويشارك في معركة اليوم الأخير آلاف المقاتلين، المعروفين بالإيطالية باسم "Aranceri" أو "Orangiers".

ويُعتقد أن جذور هذه المعركة الغذائية تعود إلى نحو عام 1200 ميلادية، مع انتفاضة ضد بارون مستبد.

وقد أطيح به، ودُمِّر قصره، وأُنشئت بلدية حرة.

وبحسب الأسطورة، قادت التمرّد "فيوليتا"، ابنة طحّان وخطيبة "تونيوتّو"، بعدما رفضت الخضوع لقانون إقطاعي كان يسمح للبارون المحلي بأن ينام مع أي عروس في ليلة زفافها بدلا من زوجها.

أثناء النسخة الحديثة من المعركة، يعبر "جيش البارون" المدينة على عربات تجرّها الخيول وسط "العامة" المنتشرين على الأرض، والمقسّمين إلى تسع فرق، بينما يتبادل الطرفان رشق بعضهم بعضا بالبرتقال.