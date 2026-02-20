فيديو. من ميلانو-كورتينا إلى داكار 2026: التمائم الأولمبية "تينا" و"أيو" تتقاسمان الأضواء

تم اختيار تينا، وهي قاقم أبيض، بتصويت شعبي عام 2024 لتمثّل **الألعاب الأولمبية الشتوية** وجذورها في جبال الألب. أما أيو، فهو أسد شاب من السنغال، وتعني اسمه "الفرح" بلغة "اليوروبا"، وقد وصل في زيارة ودّية قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية للشباب.

التقط الثنائي صورا في ساحة "بياцца ديل دوومو" وبجوار "قلعة سفورزيسكو"، ما جذب العائلات والسياح. وستبقى تينا تحت الأضواء حتى اختتام الأولمبياد الشتوي يوم الأحد، فيما يتطلع أيو الآن إلى داكار، حيث تُقام دورة الألعاب الأولمبية للشباب من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2026.