Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
عملية إبطاء حركة السير احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، باريس، فرنسا، 30 آذار/مارس 2026.
No Comment

فيديو. تحرك احتجاجي لسائقي الشاحنات على الطريق الدائري في باريس: مطالب بدعم أسعار الوقود

آخر تحديث:

نظّم ناقلو البضائع المنضوون في منظمة "OTRE" تحرّكًا احتجاجيًا على الطريق الدائري حول باريس، مطالبين بدعم حكومي أكبر في ظل تآكل هوامش أرباحهم بفعل ارتفاع أسعار الوقود.

يواصل أعضاء "منظمة مشغلي النقل البري الأوروبي" (OTRE) تحركا بطيئا على الطريق الدائري في باريس، فيما يطالب أصحاب الشاحنات بمساعدات في ظل ارتفاع أسعار الوقود.

اعلان
اعلان

ويهدف هذا التحرك، القائم على إبطاء حركة السير بدلا من إغلاق الطريق بالكامل، إلى الضغط على الحكومة من أجل تقديم دعم مباشر وتوضيح آلية المساعدات المتعلقة بالوقود.

ويأتي هذا الخلاف بعد تعثر المحادثات مع الوزراء، إذ تؤكد OTRE أن التدابير الحالية لا تزال غير كافية لشركات نقل البضائع التي تواجه هوامش ربح آخذة في التضيق.

ومن المنتظر تنظيم مزيد من التحركات في الأيام المقبلة، داخل باريس وخارجها، بينما يحذر مشغلو النقل من أن ارتفاع التكاليف يلتهم أرباحهم ويهدد نشاطهم.

اعلان
اعلان

اعلان
اعلان