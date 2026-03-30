فيديو. تحرك احتجاجي لسائقي الشاحنات على الطريق الدائري في باريس: مطالب بدعم أسعار الوقود

يواصل أعضاء "منظمة مشغلي النقل البري الأوروبي" (OTRE) تحركا بطيئا على الطريق الدائري في باريس، فيما يطالب أصحاب الشاحنات بمساعدات في ظل ارتفاع أسعار الوقود.

اعلان اعلان

ويهدف هذا التحرك، القائم على إبطاء حركة السير بدلا من إغلاق الطريق بالكامل، إلى الضغط على الحكومة من أجل تقديم دعم مباشر وتوضيح آلية المساعدات المتعلقة بالوقود.

ويأتي هذا الخلاف بعد تعثر المحادثات مع الوزراء، إذ تؤكد OTRE أن التدابير الحالية لا تزال غير كافية لشركات نقل البضائع التي تواجه هوامش ربح آخذة في التضيق.

ومن المنتظر تنظيم مزيد من التحركات في الأيام المقبلة، داخل باريس وخارجها، بينما يحذر مشغلو النقل من أن ارتفاع التكاليف يلتهم أرباحهم ويهدد نشاطهم.