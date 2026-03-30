تواصل شوارع محج قلعة غرقها بمياه الأمطار الغزيرة منذ أيام، بينما يكافح السكان وفرق الإنقاذ للتعامل مع فيضانات شديدة في 29 آذار/مارس 2026.
فيديو. فيضانات واسعة تجتاح شمال القوقاز في روسيا.. وإجلاء آلاف السكان

تسببت الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة بإجبار آلاف الأشخاص على مغادرة منازلهم في منطقة شمال القوقاز بجنوب روسيا.

أعلنت السلطات حالة الطوارئ في داغستان بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في غمر شوارع عاصمة الجمهورية الإقليمية محج قلعة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالمنازل والمركبات والبنية التحتية.

اعلان
اعلان

وقال الزعيم المحلي سيرغي ميليكوف إن بعض المناطق سجلت هطول أكثر من 50 مليمترا من الأمطار، وهو مستوى مرتفع بشكل غير معتاد في السنوات الأخيرة.

وأفادت وزارة الطوارئ الروسية بأنه تم إجلاء نحو 3.000 شخص، بعدما تسببت مياه الفيضانات في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 130 تجمّعا سكنيا وتدمير عدد من الجسور.

وتأثرت الشيشان المجاورة أيضا، إذ غمرت المياه مئات المنازل في منطقة غودرميس، وتم إجلاء نحو 500 من السكان.

ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن من المتوقع أن تخف حدة الأمطار، غير أن جهود الإغاثة وإزالة آثار الفيضانات مستمرة في مختلف أنحاء المنطقة.

