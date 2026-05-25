فيديو. متسابقون يتسلّقون برج الكعك خلال مهرجان شهير في هونغ كونغ

تسابق المتنافسون إلى قمة برج بارتفاع 14 مترا مغطى بآلاف الفطائر البلاستيكية المطهوة على البخار، خلال مسابقة تسلق الكعك السنوية في جزيرة تشيونغ تشاو.

وتعد هذه الفعالية من أبرز محطات مهرجان الكعك التقليدي في هونغ كونغ، الذي يشمل أيضا رقصات التنين وعروض الفوانيس والاحتفالات في الشوارع.

وأظهر تسجيل مصوّر المتسلقين وهم يندفعون إلى أعلى البرج قبل انتزاع الفطائر والهبوط مجددا وسط هتافات الحشود أسفلهم.

وغصّت الجزيرة بالسكان والسياح الذين توافدوا لمتابعة المسابقة، فيما عرض الباعة فطائر تقليدية مطهوة على البخار مرتبطة بهذا المهرجان الذي يمتد تاريخه لقرون.