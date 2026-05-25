يجمع المشاركون كعكات من برج مغطى بكعكات بلاستيكية خلال مهرجان "البون" في جزيرة تشيونغ تشاو في هونغ كونغ، الإثنين 25 أيار 2026.
No Comment

فيديو. متسابقون يتسلّقون برج الكعك خلال مهرجان شهير في هونغ كونغ

آخر تحديث:

تسلّق متسابقون برجًا يبلغ ارتفاعه 14 مترًا ومغطّى بآلاف كعكات البخار، ضمن المسابقة السنوية لتسلّق الكعك في هونغ كونغ، إحدى أبرز فعاليات مهرجان تشيونغ تشاو.

تسابق المتنافسون إلى قمة برج بارتفاع 14 مترا مغطى بآلاف الفطائر البلاستيكية المطهوة على البخار، خلال مسابقة تسلق الكعك السنوية في جزيرة تشيونغ تشاو.

وتعد هذه الفعالية من أبرز محطات مهرجان الكعك التقليدي في هونغ كونغ، الذي يشمل أيضا رقصات التنين وعروض الفوانيس والاحتفالات في الشوارع.

وأظهر تسجيل مصوّر المتسلقين وهم يندفعون إلى أعلى البرج قبل انتزاع الفطائر والهبوط مجددا وسط هتافات الحشود أسفلهم.

وغصّت الجزيرة بالسكان والسياح الذين توافدوا لمتابعة المسابقة، فيما عرض الباعة فطائر تقليدية مطهوة على البخار مرتبطة بهذا المهرجان الذي يمتد تاريخه لقرون.

