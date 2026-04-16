فيديو. ضربات روسية دامية على كييف وأوديسا ودنيبرو تخلّف 12 قتيلًا في أوكرانيا

أفادت أوكرانيا بأن غارات روسية استهدفت ليل الأربعاء/الخميس كييف وأوديسا ودنيبرو، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا وإصابة عشرات آخرين. وفي العاصمة، قُتل أربعة أشخاص، بينهم فتى يبلغ من العمر 12 عاما، بحسب ما أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو. وفي أوديسا لقي ستة أشخاص حتفهم، بينما أفاد مسؤولون في دنيبرو بسقوط شخص واحد وإصابة عشرة آخرين، في وقت عملت فرق الطوارئ طوال الليل على إخماد الحرائق ورفع الأنقاض.

تأتي هذه الغارات في ظل ضغط جوي متواصل ضمن حرب استنزاف طويلة الأمد. وتقول أوكرانيا إن روسيا تستهدف بانتظام مناطق مدنية وصناعية، بينما تؤكد موسكو أنها تضرب أهدافا عسكرية. وفي 6 نيسان/أبريل، أعلنت كييف استعادة 12 تجمعا سكانيا ومساحة قدرها 480 كيلومترا مربعا، رغم استمرار القتال حول بوكروفسك وسومي.

وفشلت حتى الآن الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، في ظل تبادل الطرفين الاتهامات بارتكاب خروقات، من بينها نحو 7.700 خرق روسي سجلتها كييف في 12 نيسان/أبريل. وتشير التقييمات العسكرية الفرنسية إلى تغييرات محدودة على خطوط الجبهة واستمرار تنفيذ ضربات في العمق، من بينها الهجوم الأوكراني على محطة النفط "فيودوسيا" في شبه جزيرة القرم.