Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
سيارات خاصة محترقة في موقف سيارات متضرر، جراء الهجوم الصاروخي الروسي على كييف
No Comment

فيديو. أوكرانيا: ضربات روسية تستهدف حي بوديلسكي في كييف

آخر تحديث:

استهدفت غارات روسية حي بوديلسكي في كييف، ما أسفر عن إصابة عشرات الأشخاص وتضرر منازل، في إطار موجة أوسع من الهجمات الدامية عبر أوكرانيا.

استهدف الهجوم حي بوديلسكي في كييف، الواقع إلى الجنوب الغربي قليلا من وسط المدينة، حيث انتشل المسعفون ناجين من تحت الأنقاض بينما اندلعت حرائق في مبانٍ مجاورة. وتقع المنطقة على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو، وتضم حي بوديل التاريخي والمناطق السكنية المحيطة، وقد تعرض عدد منها لأضرار جسيمة.

اعلان
اعلان

وأفاد السكان بوقوع عدة انفجارات خلال الليل، ما أدى إلى تحطم النوافذ وتضرر مبانٍ في عدد من الأحياء. وقال كثيرون إنهم استيقظوا على وقع موجات الانفجار، فيما وثق آخرون سحب الدخان المتصاعدة فوق أفق المدينة.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن ما لا يقل عن 45 شخصا أصيبوا، فيما قامت فرق الطوارئ بإجلاء السكان من المباني غير الآمنة وتقديم الإسعافات للمصابين في المكان. واعترضت أنظمة الدفاع الجوي بعض المقذوفات، إلا أن أخرى أصابت منازل ومنشآت حيوية.

وجاءت هذه الغارة في إطار موجة أوسع من الهجمات على امتداد أوكرانيا. وأفادت السلطات المحلية بمقتل ما لا يقل عن 16 شخصا في كييف ودنيبرو وأوديسا، وإصابة 80 آخرين.

واستمرت خدمات الطوارئ في عملها حتى صباح 16 أبريل، لإزالة الأنقاض والبحث عن ضحايا محتملين. وحذرت السلطات من استمرار المخاطر، ودعت السكان إلى البقاء في الملاجئ وتجنب المباني المتضررة، بينما يقيّم المهندسون مدى سلامة المنازل التي طالتها الضربات.

اعلان
اعلان

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول europe-today عرض جميع المقالات حول the-ring عرض جميع المقالات حول the-cube عرض جميع المقالات حول europe-in-motion عرض جميع المقالات حول 12-minutes-with
اعلان
اعلان