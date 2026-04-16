فيديو. أوكرانيا: ضربات روسية تستهدف حي بوديلسكي في كييف

استهدف الهجوم حي بوديلسكي في كييف، الواقع إلى الجنوب الغربي قليلا من وسط المدينة، حيث انتشل المسعفون ناجين من تحت الأنقاض بينما اندلعت حرائق في مبانٍ مجاورة. وتقع المنطقة على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو، وتضم حي بوديل التاريخي والمناطق السكنية المحيطة، وقد تعرض عدد منها لأضرار جسيمة.

وأفاد السكان بوقوع عدة انفجارات خلال الليل، ما أدى إلى تحطم النوافذ وتضرر مبانٍ في عدد من الأحياء. وقال كثيرون إنهم استيقظوا على وقع موجات الانفجار، فيما وثق آخرون سحب الدخان المتصاعدة فوق أفق المدينة.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن ما لا يقل عن 45 شخصا أصيبوا، فيما قامت فرق الطوارئ بإجلاء السكان من المباني غير الآمنة وتقديم الإسعافات للمصابين في المكان. واعترضت أنظمة الدفاع الجوي بعض المقذوفات، إلا أن أخرى أصابت منازل ومنشآت حيوية.

وجاءت هذه الغارة في إطار موجة أوسع من الهجمات على امتداد أوكرانيا. وأفادت السلطات المحلية بمقتل ما لا يقل عن 16 شخصا في كييف ودنيبرو وأوديسا، وإصابة 80 آخرين.

واستمرت خدمات الطوارئ في عملها حتى صباح 16 أبريل، لإزالة الأنقاض والبحث عن ضحايا محتملين. وحذرت السلطات من استمرار المخاطر، ودعت السكان إلى البقاء في الملاجئ وتجنب المباني المتضررة، بينما يقيّم المهندسون مدى سلامة المنازل التي طالتها الضربات.