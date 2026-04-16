اتساع معارضة الديمقراطيين لبيع أسلحة لإسرائيل داخل مجلس الشيوخ الأمريكي

أسقط مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، مسعى قاده الديمقراطيون لوقف صفقات تسليح موجهة إلى إسرائيل، في وقت كشفت فيه الحرب ضد إيران عن تصدعات متزايدة داخل الحزب بشأن استمرار الدعم العسكري لتل أبيب.

اعلان اعلان

ورغم اعتماد الصفقة، فإن التصويت شهد معارضة 40 عضوًا لمشروع قرار يتعلق بتزويد إسرائيل بمعدات عسكرية، في سابقة لافتة من حيث حجم الاعتراض داخل المجلس.

وكان المشروع يستهدف منع صفقة تُقدّر بنحو 295 مليون دولار، تشمل جرافات من إنتاج شركة "كاتربيلر"، حيث مثّل المعارضون قرابة نصف أعضاء المجلس، وغالبيتهم من الديمقراطيين.

قال مراسل موقع "أكسيوس" باراك رافيد إن "أيا من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين في الولايات المتحدة والمصنفين كمرشحين محتملين للرئاسة لم يصوتوا لصالح بيع أسلحة لإسرائيل".

تراجع غير مسبوق

وأضاف رافيد في منشور له على منصة "إكس" أن 36 من أصل 47 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ صوّتوا ضد تزويد الجيش الإسرائيلي بالقنابل، كما صوّت 40 عضوا ديمقراطيا من أصل 47، ضد تزويد إسرائيل بجرافات عسكرية.

في سياق متصل، نجح الجمهوريون، بدعم عدد من الديمقراطيين، في تعطيل طرح مشروع ثانٍ للنقاش، كان يرمي إلى وقف صفقة أخرى تتضمن قنابل تزن ألف رطل تُستخدم في عمليات عسكرية في غزة ولبنان.

ورغم هذا التعطيل، لوحظ ارتفاع عدد الديمقراطيين المؤيدين لمثل هذه التحركات مقارنة بمحاولات سابقة، إذ انضم نحو 12 عضوًا إضافيًا إلى المعسكر الداعم، بينما حافظ الجمهوريون على موقف موحد رافض لهذه المبادرات.

ويملك الكونغرس صلاحية تعطيل صفقات السلاح التي تقترحها الإدارة، إلا أن ذلك يتطلب تمرير قرارات الرفض في مجلسي النواب والشيوخ، ثم توقيع الرئيس عليها أو تجاوز حق النقض الرئاسي بأغلبية كبيرة.

وشدد نواب ديمقراطيون على ضرورة وقف تزويد إسرائيل بأسلحة جديدة قد تساهم في توسيع الحرب مع إيران دون تفويض من الكونغرس، معتبرين أن غالبية الأمريكيين لا تؤيد هذا المسار.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز أن السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز قال خلال جلسة مجلس الشيوخ إنه "بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم تكن غزة كافية، ولم يكن الهجوم على إيران كافيا، وهو يشن الآن حربا شاملة ضد لبنان".

صورة إسرائيل

في سياق متصل، حذّرت الكاتبة الإسرائيلية تسيبي شميلوفيتش، المقيمة في نيويورك، في مقال نشرته بصحيفة "يديعوت أحرونوت" تحت عنوان "وضع إسرائيل في الولايات المتحدة أكثر صعوبة مما تتخيل"، من أن تراجع صورة إسرائيل في الغرب لم يعد يقتصر على أوروبا، بل امتد أيضًا إلى الولايات المتحدة التي تُعد تاريخيًا الحليف والداعم الأبرز لها.

وأشارت شميلوفيتش إلى أن هذا التراجع لا يمكن اعتباره تطورًا مفاجئًا أو ظرفيًا، بل هو نتيجة مسار طويل استمر قرابة عقدين من الزمن دون جهود حقيقية لوقفه أو عكس اتجاهه.

واستندت الكاتبة إلى استطلاع صادر عن مركز "بيو"، أظهر أن 60% من الأمريكيين يحملون نظرة سلبية تجاه إسرائيل، ومن بينهم نحو 41% من الجمهوريين، ووصفت هذه الأرقام بأنها "كارثية بكل المقاييس".

وأضافت أن ما يثير القلق بشكل أكبر هو التحول الواضح داخل الأجيال الشابة من الجمهوريين، حيث تُظهر البيانات أن 57% من الجمهوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عامًا لديهم موقف سلبي من إسرائيل، ما يشير إلى أن تراجع الدعم لم يعد محصورًا في الأوساط الليبرالية أو الديمقراطية، بل بدأ يمتد إلى قاعدة الحزب الجمهوري نفسه.