فيديو. العلم الإسرائيلي يرفرف فوق قلعة الشقيف في جنوب لبنان

سيطرت القوات الإسرائيلية على **قلعة الشقيف (قلعة بوفورت)** في جنوب لبنان، في أعمق توغل لها داخل البلاد منذ أكثر من 25 عاما. وقال الجيش إن الاستيلاء على الموقع تم بعد أيام من الغارات الجوية واشتباكات مع مقاتلي حزب الله في قرى مجاورة.

وأظهرت مشاهد مصوّرة العلم الإسرائيلي يرفرف فوق الحصن العائد إلى الحقبة الصليبية، فيما كان الدخان يتصاعد من قرية أرنون المجاورة عقب غارات إسرائيلية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الجيش أحكم سيطرته على القلعة القائمة على تلة في إطار توسيع عملياته ضد حركة حزب الله المدعومة من إيران.

وتطل قلعة الشقيف على مساحات واسعة من جنوب لبنان، وتتمتع منذ زمن بعيد بأهمية عسكرية استراتيجية.