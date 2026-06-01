Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
منظر لقلعة الشقيف في جنوب لبنان كما تُرى من شمال إسرائيل، الأحد 31 مايو 2026.
No Comment

فيديو. العلم الإسرائيلي يرفرف فوق قلعة الشقيف في جنوب لبنان

آخر تحديث:

شوهد علم إسرائيل يرفرف فوق قلعة الشقيف الأثرية في جنوب لبنان، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي سيطرة قواته على هذا الحصن الإستراتيجي الواقع على تلة.

سيطرت القوات الإسرائيلية على **قلعة الشقيف (قلعة بوفورت)** في جنوب لبنان، في أعمق توغل لها داخل البلاد منذ أكثر من 25 عاما. وقال الجيش إن الاستيلاء على الموقع تم بعد أيام من الغارات الجوية واشتباكات مع مقاتلي حزب الله في قرى مجاورة.

اعلان
اعلان

وأظهرت مشاهد مصوّرة العلم الإسرائيلي يرفرف فوق الحصن العائد إلى الحقبة الصليبية، فيما كان الدخان يتصاعد من قرية أرنون المجاورة عقب غارات إسرائيلية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الجيش أحكم سيطرته على القلعة القائمة على تلة في إطار توسيع عملياته ضد حركة حزب الله المدعومة من إيران.

وتطل قلعة الشقيف على مساحات واسعة من جنوب لبنان، وتتمتع منذ زمن بعيد بأهمية عسكرية استراتيجية.

اخترنا لك

اعلان
اعلان

المزيد من No Comment

آخر الفيديوهات

اعلان
عرض جميع المقالات حول nocomment عرض جميع المقالات حول europe-today عرض جميع المقالات حول the-ring عرض جميع المقالات حول the-cube عرض جميع المقالات حول europe-in-motion عرض جميع المقالات حول 12-minutes-with
اعلان
اعلان