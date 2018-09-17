إردوغان قبيل اجتماعه مع بوتين: سيصدر بيان بشأن سوريا يمنح "أملا جديدا" للمنطقة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن بيانا مشتركا سيصدر بعد لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة في سوريا، سيمنح "أملا جديدا" للمنطقة.
وكان أردوغان يتحدث مع الصحفيين، قبل محادثات مع نظيره الروسي، في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود.
وقال أردوغان عبر مترجم: "البيان الذي سنصدره بعد الاجتماع في سوتشي سيمنح أملا جديدا للمنطقة"، دون أن يكشف عما سيتضمنه البيان.
هناك حاجة لمزيد من العمل
وتجري تركيا، التي تساند مقاتلي المعارضة السورية، محادثات مع روسيا وإيران حليفتي الأسد حول مصير إدلب والمناطق المحيطة بها التي تعهد الرئيس السوري باستعادتها.
وساعد الدعم العسكري الروسي للحكومة السورية في قلب دفة الحرب لصالح الأسد.
وقال أردوغان قبل القمة، إن دعوات تركيا لوقف إطلاق النار في منطقة إدلب تؤتي ثمارها بعد أيام من الهدوء النسبي، لكن هناك حاجة لمزيد من العمل.
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ورفض بوتين علانية هذا الشهر اقتراح أردوغان بوقف إطلاق النار هناك حينما اجتمعا مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في قمة ثلاثية في طهران.