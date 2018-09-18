رماد آدمي في قبضة اللصوص.
جاءا ليسرقا أموال سيدة مسنّة فأخذا معهما رماد جثمان الزوج الراحل.. حدث هذا في بريطانيا
جاءا ليسرقا أموال سيدة مسنّة فأخذا معهما رماد جثمان الزوج الراحل.. حدث هذا في بريطانيا
فُجعت سيدة بريطانية تبلغ من العمر 83 عاماً بعدما اكتشفت سرقة رماد جثة زوجها الراحل.
وطلبت الشرطة البريطانية في منطقة غرينيتش في لندن من العامة المساعدة في العثور على شخصين تم تحديد هويتهما بواسطة كاميرات المراقبة بموقع السرقة.
وبدأت الواقعة بإقناع أحد المتهمين الاثنين للسيدة المسنّة بأنه عامل سباكة يسعى لدخول منزلها لمساعدتها في إصلاح بعض الأعطال.
وما لبث أن غادر منزلها حتى اكتشفت سرقة أموال وعدة مقتنيات ثمينة من بينها صندوق على شكل قلب احتفظت فيه برماد جثة زوجها.
وقالت الشرطة أن المتهم الثاني دخل منزل السيدة المسنة بينما حاول المتهم المتهم الأول أن يلهيها بحديثه.
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