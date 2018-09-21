هل الفلفل الأخضر والأصفر والأحمر خضار واحد وثمرة واحدة؟

المدونة في شؤون الحياة اليومية، إيمي إيدا، غردت عبر حسابها على "تويتر" تقول إنها اكتشفت حقيقة ما مؤخرا، تتعلق بأن ثمرة الفلفل تكون خضراء في البداية، ثم تتحول إلى صفراء فبرتقالية وأخيرا إلى لونها الأحمر.

وتضيف إيمي بأنها متفاجئة جدا بأن هذه الألوان هي لنفس ثمرة الفلفل من الأساس، لكنها تتغير بحسب مراحل نضجها.

تغريدة إيما إيدا التي أشعلت الجدل حول الفلفل

العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من مدونين وباحثين وخبراء أغذية شاركوا التغريدة ودخلوا في نقاشات حول الأمر، وتراوحت تعليقاتهم ما بين الصدمة والغضب وإنكار ما جاء في تغريدة إيمي.

أول تلك التعليقات جاءت من "كيت إن ذا كيتشن" (كيت في المطبخ)، تسأل إيما: "هل أنت متأكدة 100%؟".

تعليق كيت إن ذا كيتشن على تغريدة إيما

المدون "باركتون" بين المتفاجئ وغير المصدق، قال: "من المبكر جدا لي هذا الصباح أن يستوعب عقلي هذا"، (في إشارة إلى تغريدة إيما).

تعليق "باركتون" على تغريدة إيما

"غير صحيح"

ووصل الجدل ذروته بمشاركة خبير النباتات ومؤلف كتاب عن الصحة، جايمس وونغ، إذ رد على تغريدة إيما بالقول: "كخبير في النباتات أستطيع القول إن ما تقولينه غير صحيح".

وأضاف: "ولا حتى الحقيقة (الغريبة) التي تقول إن بعض الفلفل مذكر وآخر مؤنث (...) أعتذر لكوني (ذلك الشخص)، لكن هكذا هي الأمور".

تغريدة خبير النباتا جايمس وونغ

وفي تعليق ثاني وقال جيمس: "على رغم حقيقة أن الفلفل الأخضر غير ناضج، إلا أن الأصفر والبرتقالي والأحمر تختلف جيناتها في الأساس".

وأردف قائلا: "يحدد الحمض النووي الخاص بها الحد الأقصى من كمية الصبغات التي يمكن أن تنتجها، ما يخلق هذا التباين في اللون".

للمزي على يورونيوز:

"سعر مدى النضج"

خبراء الغذاء، بشكل عام، يقولون إن لكل من ألوان الفلفل خصائصه الغذائية، كما تختلف فيما بينها بمقدار فيتامين "سي"، كما يتفق الخبراء على أن للفلفل الأحمر تحديدا التأثير الأكبر على الأعصاب والقلب والدماغ لارتفاع مستويات فيتامين "أ" والبوتاسيوم ومادة الفولات فيه.

أما بالنسبة للأسعار واختلافها بين لون وآخر، فيرى الطاهي الشهير، أرون أدالجا أن الأشخاص "يدفعون بشكل أساسي سعر مدى نضج الثمرة".

وتقدر تكلفة الفلفل الأخضر نصف سعر الفلفل الأحمر، ويقدر خبراء اقتصاديون ذلك الاختلاف لارتفاع تكاليف حصاده وطول مدة نضجه.