القضاء الأمريكي يصدر حكمه على بيل كوسبي لتخديره واغتصابه سيدة

عندما انتشر فيديو للممثل الكوميدي هانيبال بوريس، يتناول بسخرية الادعاءات حول حالات الاغتصاب التي قام بها بيل كوسبي في العام 2014، لم يتوقع أحد أن يتحول هذا الفيديو إلى محرك للرأي العام ضد كوسبي، عشرات النساء تقدمن بشكاوى حول ما وقع لهن من تحرش من قبل كسبي، ما أدى إلى توقيفه وإدانته في وقت لاحق.

كوسبي البالغ من العمر واحد وثمانين عاما، قد يتلقى حكما بالسجن هذا الأسبوع لمدة عشر سنوات، بتهمة التخدير والاعتداء الجنسي على أندريا كونستاند في العام 2004، وهو سيعتبر دليلا على قدرة حركة #MeToo تغيير الواقع للأفضل خاصة بما يتعلق بسوء المعاملة الجنسية من قبل الرجال.

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ويواجه كوسبي والذي يعتبر من أفضل الكوميديين خاصة في ثمانينيات القرن الماضي اتهامات من حوالي 60 امرأة، بعضهن تقدمن بشكاوى من قبل إلا أنهن فشلن في كسبها.