الحكم على الفرنسي المتهم بالتحرش بوريثة عرش السويد الأسبوع المقبل

انتهت محاكمة جان كلود آرنو، الاثنين 24 سبتمبر / أيلول، المتهم بقضية اغتصاب، في السويد، والتي هزت محاكمته الأكاديمية السويدية.

آرنو البالغ من العمر 72 عاما، والمتزوج من عضو في الأكاديمية، والذي وجهت إليه تهمة اغتصاب امرأة في ستوكهولم، في العام 2011، سيقبع في السجن الاحتياطي حتى صدور الحكم النهائي الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن تؤجل الأكاديمية السويدية، والتي تمنح جائزة نوبل للآداب، تقديم جائزتها لهذا العام، والتي كان من المفروض أن تعلن عنها الشهر المقبل.

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محامية أرنو قالت إنه موكلها ينفي هذه المزاعم، كما نفت أن يكون على صلة بتسريب أسماء بعض الفائزين السابقين بالجائزة قبل الإعلان الرسمي.